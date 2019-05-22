رئيس الوزراء يبحث سبل التعاون مع وزيرة السعادة الإماراتية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل قليل، بوفد إماراتي ضم وزير شؤون مجلس الوزراء بالإمارات محمد عبد الله القرقاوي و الدكتورة عهود الرومي وزيرة السعادة لبحث سبل التعاون بين البلدين، وحضر اللقاء وزيرة التخطيط المصرية.





وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اليوم اجتماع مجلس الوزراء واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، دور مراكز خدمات المستثمرين في تحسين مناخ الاستثمار من خلال ما تم إنجازه من إصلاحات هيكلية ومؤسسية.



