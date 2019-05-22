مسلسلات رمضان 2019.. مواعيد عرض "علامة استفهام" لـ محمد رجب

تعرض قنوات الحياة وcbc وdmc مسلسل "علامة استفهام" للنجم محمد رجب، خلال شهر رمضان المبارك، حيث يعرض في تمام 12:30 على cbc، وفي الواحدة والنصف بعد منتصف الليل على "الحياة"، وفي الحادية عشرة على dmc العامة، بينما يعرض في الثامنة مساء على dmc drama.





تدور أحداث المسلسل حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغير واختلاف كبير في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجه جديد له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.





المسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش. من بطولة محمد رجب، ميريهان حسين، هيثم أحمد زكي، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة.



