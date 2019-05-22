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طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا (صور)

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:56 م
طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا (صور)
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ولاء غنيم
 
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أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان نهاية العام، وذلك فى مادة الجغرافيا حيث تم أداء الامتحان إلكترونيًا فى المدارس المجهزة للأمتحانات الإلكترونية والورقية للمدارس التى تعقد بها الاختبارات ورقيًا.

طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا (صور)
طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا (صور)
طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا (صور)
طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا (صور)
طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا (صور)
طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا (صور)
طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا (صور)
طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا (صور)
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