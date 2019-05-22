طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان الجغرافيا (صور)
الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:56 م
ولاء غنيم
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أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحان نهاية العام، وذلك فى مادة الجغرافيا حيث تم أداء الامتحان إلكترونيًا فى المدارس المجهزة للأمتحانات الإلكترونية والورقية للمدارس التى تعقد بها الاختبارات ورقيًا.
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