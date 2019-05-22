جامعتي كفرالشيخ والدلتا للعلوم والتكنولوجيا يوقعان مذكرة تفاهم علمي

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استقبل الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الدكتور يحيى عبد العظيم المشد، رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والمهندس محمد ربيع نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة.



وخلال الزيارة، تم بحث سبل التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والتعاون المشترك في المشاريع العلمية، والمشاريع البحثية المشتركة فى إقليم الدلتا، واتاحة الفرص للمعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة الدلتا للتسجيل في كليات جامعة كفر الشيخ.



كما تم توقيع اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي بين الجامعتين مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ممثلة فى رئيسها، وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تدعيم التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة الواقعة في نطاقها الجغرافي بهدف رفع مستوى جودة الأداء التعليمي بما ينعكس على منظومة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية والتزاما بالشروط والمعايير الواجب توافرها للتعاون الأكاديمي بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة.



وأكد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، على رغبته في استمرار أنشطة التعاون مع جامعة كفر الشيخ من خلال كلياتها القائمة الصيدلة وطب الفم والأسنان والهندسة وادارة الأعمال وكذلك مع الكليات الجديدة التي تسعى جامعة الدلتا لإنشائها وهي كليات الطب البشري وهندسة الغاز والطاقة والذكاء الإصطناعي والحاسبات والعلوم الصحية التطبيقية،والإستفادة من تجربة جامعة كفر الشيخ في انشاء الكليات الجديدة.



وفي نهاية اللقاء قدم رئيس جامعة كفر الشيخ، لرئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والمهندس محمد ربيع نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، كما قدم الضيوف لرئيس جامعة كفر الشيخ درع باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.