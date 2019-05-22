بسبب الحر الشديد.. الإفتاء تنصح بترديد هذا الدعاء
الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:29 م
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نصحت دار الإفتاء المصرية المواطنين بالدعاء إلى الله عز وجل في الحر الشديد الذي تشهده البلاد اليوم ويستمر للجمعة المقبل وفقا لبيان الأرصاد الجوية.
ونشرت عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، دعاء الحر:
اللهم أجرني من حر جهنم
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