مباراة الزمالك ونهضة بركان بدون وقت إضافي

كشف خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن عدم وجود وقت إضافي في مباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الزمالك بهدف نظيف.









وأوضح الغندور أن لائحة الاتحاد الافريقي لكرة القدم تنص على عدم لعب وقت إضافي والاحتكام إلى ركلات الترجيح مباشرة حال انتهاء الوقت الأصلي بفوز الزمالك بهدف نظيف.









وتقام مباراة الزمالك أمام نهضة بركان الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام العاشرة مساءً.









وكان الزمالك قد خسر لقاء الذهاب في المغرب بهدف نظيف سجله التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان.







