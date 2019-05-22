أطول سلسلة حدائق بالعالم.. تفاصيل "النهر الأخضر" بالعاصمة الإدارية الجديدة

«أطول سلسلة حدائق في العالم» هكذا تعرف حديقة النهر الأخضر، وهي أحدث المشروعات، التي يتم تنفيذها داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وسميت بذلك الأسم محاكاة لنهر النيل ودوره في القاهرة.





7 شركات مقاولات

يعمل بها 7 شركات مقاولات، بإجمالي معدات نحو 500 معدة، بخلاف مئات من العمال، كما تم تصميم الحديقة لتكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم.





10 كليو مترات

تصل مساحة الحديقة لـ10 كيلو مترات باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار، أي 9 مليارات جنيه، وسيتم بيع الأراضى المحيطة بالنهر لوزارة الإسكان، من أجل استثمارها وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، وتزيد مساحة الحدائق عن ألف فدان، الأمر الذي ألصق بها صفة «أكبر الحدائق في العالم».





النهر الأخضر يبدأ من الدائرى الأوسطى حتى الإقليمى

تبدأ حديقة النهر الأخضر من الطريق الدائى الأوسطى حتى الدائى الإقليمى، ويتضمن حديقة إسلامية وأخرى نباتية، فضلا عن مروره وسط منطقة الأعمال المركزية.





متاحة لجميع المصريين

وتشتمل مجموعة من المشروعات ذات الطبيعة المتميزة، والتي ترفع من قيمة ومستوى الحديقة إلى المستوى العالمي، مثل النوادي والحدائق المتنوعة، ويتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.





3 قطاعات تخطيطية

وتنقسم الحديقة من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، وترتبط الحديقة بشكل مباشر بالأحياء السكنية المحيطة بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق شبكة من المحاور الخضراء.





القطاع الأول

القطاع الأول "CP 01" بطول 4 كم تقريبًا، وبمساحة 375 فدانًا، ويضم أكثر من 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة.





ويشمل القطاع الأول من الحديقة (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادي الاجتماعي – المنتجع الصحي المتكامل – البحيرات والمطعم) بإجمالي مساحة أكثر من 125 فدانًا.





قطاع مركز لكافة الأنشطة الثقافية

أما القطاع الثاني "CP 02" بطول 3 كم تقريبًا، وبمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزًا رئيسيًا للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم أكثر من 240 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه.





ويضم القطاع الثاني (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالي مساحة أكثر من 60 فدانًا.





منطقة الأعمال المركزية

وبالنسبة للقطاع الثالث "CP 03" فيبلغ طوله4 كم تقريبًا، وبمساحة 309 أفدنة، ويشمل القطاع الثالث منطقة الأعمال المركزية "CBD".

ويضم القطاع الثالث حوالي 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، كما يضم مجموعة من المشروعات المتميزة منها (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادي الرياضي الترفيهي) بإجمالي مساحة أكثر من 50 فدانًا.





2 مليون زائر سنوياً

ستتيح فرصة أكبر للتفاعل المجتمعي بين سكان العاصمة ونطاقها الأشمل، حيث من المقدر أن تستقبل الحديقة أكثر من 2 مليون زائر سنوياً.



