5 تريليونات يوان إجمالي أصول الشركات المملوكة للدولة في بكين

تجاوز إجمالي أصول الشركات المملوكة للدولة في العاصمة الصينية بكين 5 تريليونات يوان (حوالي 723 مليار دولار) بحلول نهاية 2018 طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم. وقالت لجنة الرقابة على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها لحكومة بلدية بكين إن العاصمة حققت هدف 4.7 تريليون يوان من إجمالي أصول الشركات المملوكة للدولة بحلول عام 2020 قبل الموعد المقرر.



