وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان الملتقى الثاني لشباب المخرجين المسرحيين (صور)

ضخت وزارة الثقافة دماء الابداع من جديد في شرايين المسرح المصري بتشجيع ودعم المبدعين المسرحيين الشباب في الاقاليم برز ذلك في افتتاح الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية فعاليات الملتقي الثاني لشباب المخرجين الذي حمل شعار المسرح للجمهور و اقيم علي مسرح قصر ثقافة الانفوشي واعلنت خلاله عن انطلاق الملتقي الأول للمخرجة المصرية في اقاليم مصر بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي اعتبارا من اغسطس المقبل بهدف تمكين المرآة من المخرجات المبدعات ، وكلفت عبد الدايم الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنفيذ واقامة ورش وملتقيات في الكتابه والنصوص المسرحية للشباب اعتبارا من الموسم الجديد ، كما سلمت عبد الدايم ٦٩ من جوائز المهرجانات الختامية لموسم "المسرح للجمهور" للفائزين من ١٤ محافظة هي ( الاسكندية ، الدقهلية ، الاسماعلية ،المنيا ، الشرقية ، الغربية ، بني سويف ، قنا ، المنوفية ، الجيزة ، دمياط ، بورسعيد ، الفيوم وكفر الشيخ ) والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض .

قالت عبد الدايم إن موسم المسرح للجمهور جاء كاحد انشطة خطة وزارة الثقافة الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية ونشر مشاعل التنوير فى مختلف المحافظات بالاضافة إلى اتاحة الفرصة للموهوبين من الشباب للتعبير عن انفسهم واظهار قدراتهم فى فن المسرح من خلال منافسة تسعى إلى استخراج الطاقات الفنية للنابغين وتوجيهها بصورة ايجابية ، ونوهت أن اقامة ملتقي المخرجة المصرية يسهم بشكل كبير فى اعادة بناء وتطوير التكوين المعرفي والثقافي لبعض المجتمعات ذات الطبيعة البيئية والجغرافية المغايرة بجانب التأكيد علي دور المرأة كمكونا رئيسيا في العمل الابداعي مؤكدة دور وأهمية أبو الفنون في بناء الإنسان وترسيخ المبادئ والقيم النبيلة باعتباره أحد عناصر تهذيب السلوك والارتقاء بالوجدان إلى جانب أنه وسيلة للتعبير عن الاحلام والتطلعات واسلوب متفرد لعرض قضايا المجتمع وطرح الحلول لها في لقاء مباشر يجمع الفنان بالجمهور دون وسيط ، وحرصت وزيرة الثقافة علي تكريم عدد من علامات المسرح المصرى هم (الكاتب الكبير يسرى الجندى ، مهندس الديكور التشكيلى الكبير الفنان حسين العزبي والدكتور محمود نسيم ) .

من جانبه اشاد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بقرار وزير الثقافة الخاص بتنظيم ملتقي المخرجة المصرية واشار إلى ما افرزه الموسم المسرحي هذا العام من نابغين شباب ووصفهم بالوقود الابداعي لمستقبل المسرح موضحا أن الفرق المشاركة 46 فرقة مسرحية بالمهرجانات الثلاث تم تصفيتهم من اجمالي ٣١٢ عرض مسرحي تم انتاجهم علي مدار العام حيث انعقدت فعاليات الدورة 44 من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم على مسرح المركز الثقافي بطنطا بمشاركة 16 عرضا مسرحيا حصل علي المركز الاول العرض المسرحي البؤساء والثاني مناصفة بين عيد المهرجين وطقوس الاشارات والتحولات اما المركز الثالث مناصفة ايضا بين الانسان الطيب وسلطان الحرافيش، كما اقيمت الدورة 28 من المهرجان الختامي لنوادي المسرح فى دورته الثامنة والعشرين بمشاركة 21 عرضا مسرحيا بقصر ثقافة بنها وفاز بجائزة أفضل عرض صدى الصمت وابو كليبس ، واستقبل مسرح قصر ثقافة قنا عروض المهرجان الأول للتجارب النوعية بمشاركة 9 عروض فاز بافضل عرض مسرحي كعب عالي وابتسامة ايزيس .. وذلك باشراف من الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة ومخرج الاحتفال و الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ، المخرج عادل حسان مدير عام الإدارة العامة للمسرح واعضاء لجان التحكيم حيث تكونت فى الدورة 28 للمهرجان الختامي لنوادي المسرح من الدكتور محمود نسيم رئيسا وعضوية كل من الدكتور مصطفى سليم ، الدكتور محمد الشافعي , مصمم الديكور محمد هاشم ، الناقد محمد مسعد، وضمت لجنة تحكيم مهرجان الفرق النوعية بقنا كل من الدكتور محمد سمير الخطيب ، الدكتور زياد يوسف ، الناقد رامي عبد الرازق ، الفنان حازم الكفراوي ، الكاتب سامح عثمان ، أما لجنة تحكيم المهرجان الختامي لفرق الاقاليم بالمركز الثقافي بطنطا ضمت المخرج الكبير فهمي الخولي ، الدكتور مصطفى سلطان ، الناقد أحمد عبد الرازق أبو العلا ، الناقد والكاتب يسري حسان والفنان كريم عرفه .

وكان الحفل قد بدأ بالسلام الوطني بعدها تم قراءة توصيات المهرجانات الختامية الثلاث ثم مراسم توزيع الجوائز علي الفائزين .