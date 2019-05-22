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تعليم كفرالشيخ: ارتفاع نسبة الدخول الإلكتروني للمدارس لـ87.3%

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:47 م
تعليم كفرالشيخ: ارتفاع نسبة الدخول الإلكتروني للمدارس لـ87.3%
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الفجر
 
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تفقدت الدكتورة بثينة كشك،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،اليوم الاربعاء، عددا من مدارس إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ومنها مدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية للبنين، واطمأنت على سير امتحانات الصف الاول الثانوي، كما تابعت سير امتحان مادة الجغرافيا،بغرفة العمليات بالمديرية.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن نسبة أداء الطلاب لامتحان مادة الجغرافيا،اليوم الأربعاء، ارتفعت ل 93.5%، بزيادة 200 طالب عن أداء الطلاب لمادة اللغة الفرنسية أمس على التابلت، كما ارتفعت نسبة الدخول الإلكتروني للمدارس المستهدف من الوزارة لـ 87.3 %.

وأضافت وكيل الوزارة، أن غرفة عمليات الدبلومات الفنية لم ترصد أي شكاوى من الطلاب والطالبات والامتحانات جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وعلى جانب أخر تفقدت كنترول الشهادة الإعدادية،لمتابعة الأعمال النهائية لنتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي، مؤكدة أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ،سيعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية مطلع الاسبوع المقبل.
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