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82% من مدارس القليوبية يؤدون امتحان الجغرافيا بالتابلت

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:42 م
82% من مدارس القليوبية يؤدون امتحان الجغرافيا بالتابلت
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
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أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن طلاب الصف الأول الثانوى العام أدوا اليوم امتحان مادة الجغرافيا باستخدام التابلت دون وجود أي مشكلات فى السيستم مع الأغلبية العظمى من الطلاب، موضحا أن الأسئلة كانت في مستوي الطالب المتوسط،ووصلت نسبة استخدام التابلت إلى82% من إجمالي مدارس المحافظة، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت.

واشار الي أن هناك حالة من الإطمئنان لدى كثير من الطلاب وأن تجربة الامتحانات الإلكترونية استقرت على التابلت وحجم المشكلات التى ظهرت فى أول يوم للاختبارات تراجع بشكل ملحوظ.

وأعلن وكيل الوزارة، أنه يجري العمل على تدارك المشكلات بالمدارس المتبقية على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوي 100%، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة.

وأكد "عجلان"، أن المديرية أنهت كل استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي، وفقا للنظام الجديد للعام الدراسي 2018- 2019م، وأدى اليوم، 39 ألفا و252 طالبا الاختبارات في 12 إدارة تعليمية.

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