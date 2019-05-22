الحكومة توافق على تغيير اسم "منظمة المؤتمر الإسلاميّ"
الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:36 م
يحيى حلمي
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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38 – أت، المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 – 30 يونيو 2011، بشأن تغيير اسم "منظمة المؤتمر الإسلاميّ" ليصبح "منظمة التعاون الإسلاميّ".
وذلك ليكون أكثر تعبيراً عن مهام المنظمة وأهدافها، كما يتناول مشروع القرار تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من ميثاق المنظمة التي تنص على أن "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء"، لتصبح: "تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء"؛ وذلك لتكثيف دورات القمة الإسلامية نظراً للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، وخاصة العالم الإسلاميّ.
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