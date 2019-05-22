تعليم الوادي الجديد تحصد المركز الثالث بمسابقة "المُتحف" الثقافية على مستوى الجمهورية



أكد التداوي، فوز الطالب عبد الرحمن عصام محمد أحمد، بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية، بالمركز " الثالث " على مستوى الجمهورية بالمسابقة الوزارية الثقافية.



ولفت إلى الإعداد لتكريم المتميزين والمتفوقين من أبناء قطاع التعليم بالمحافظة، في كافة الانشطة، خلال الفترة القليلة المقبلة.

أعلن الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن فوز قطاع التعليم بالمحافظة، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، بالمسابقة الثقافية " المُتحف " والتابعة لتوجيه عام المكتبات بالمديرية.