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تعليم الوادي الجديد تحصد المركز الثالث بمسابقة "المُتحف" الثقافية على مستوى الجمهورية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:36 م
تعليم الوادي الجديد تحصد المركز الثالث بمسابقة المُتحف الثقافية على مستوى الجمهورية
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هدير محمود
 
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أعلن الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن فوز قطاع التعليم بالمحافظة، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، بالمسابقة الثقافية " المُتحف " والتابعة لتوجيه عام المكتبات بالمديرية.

أكد التداوي، فوز الطالب عبد الرحمن عصام محمد أحمد، بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية، بالمركز " الثالث " على مستوى الجمهورية بالمسابقة الوزارية الثقافية.

ولفت إلى الإعداد لتكريم المتميزين والمتفوقين من أبناء قطاع التعليم بالمحافظة، في كافة الانشطة، خلال الفترة القليلة المقبلة.
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