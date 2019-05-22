158 طالبا أدوا امتحان الجغرافيا ورقيا و 1608 الكترونياً بتعليم الوادي الجديد



ولفت الي، أن امتحانات اليوم هي:مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي العام بساعة ونصف، مادة اللغة الإنجليزية للتعليم الفني التجاري والصناعي، مادة الألبان للتعليم الفني الزراعي، مادة الرسم الفني للتربية الخاصة " الصم وضعاف السمع ".

أكد التداوي، إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام1766 طالب، عدد المدارس 27 مدرسة في 5 إدارات تعليمي، عدد المدارس التي قام طلابها بأداء الامتحان ورقيًا هو 4 مدارس، وعدد المدارس التي قام طلابها بأداء الامتحان إلكترونيًا هو 23 مدرسة، عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقيًا 158 طالب، عد د الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيًا 1608 طالبًا، أن النسبة المئوية للطلاب للأداء الإلكتروني 91 %، النسبة المئوية للطلاب للأداء الورقي 9 %.