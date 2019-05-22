158 طالبا أدوا امتحان الجغرافيا ورقيا و 1608 الكترونياً بتعليم الوادي الجديد
الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:35 م
هدير محمود
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أعلن الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن أداء 158 طالبا وطالبة، امتحان اليوم ورقيا بينما أدي 1608 الكترونيًا عن طريق التابلت للصف الأول الثانوي.
أكد التداوي، إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام1766 طالب، عدد المدارس 27 مدرسة في 5 إدارات تعليمي، عدد المدارس التي قام طلابها بأداء الامتحان ورقيًا هو 4 مدارس، وعدد المدارس التي قام طلابها بأداء الامتحان إلكترونيًا هو 23 مدرسة، عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقيًا 158 طالب، عد د الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيًا 1608 طالبًا، أن النسبة المئوية للطلاب للأداء الإلكتروني 91 %، النسبة المئوية للطلاب للأداء الورقي 9 %.
ولفت الي، أن امتحانات اليوم هي:مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي العام بساعة ونصف، مادة اللغة الإنجليزية للتعليم الفني التجاري والصناعي، مادة الألبان للتعليم الفني الزراعي، مادة الرسم الفني للتربية الخاصة " الصم وضعاف السمع ".
أكد التداوي، إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام1766 طالب، عدد المدارس 27 مدرسة في 5 إدارات تعليمي، عدد المدارس التي قام طلابها بأداء الامتحان ورقيًا هو 4 مدارس، وعدد المدارس التي قام طلابها بأداء الامتحان إلكترونيًا هو 23 مدرسة، عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقيًا 158 طالب، عد د الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيًا 1608 طالبًا، أن النسبة المئوية للطلاب للأداء الإلكتروني 91 %، النسبة المئوية للطلاب للأداء الورقي 9 %.
ولفت الي، أن امتحانات اليوم هي:مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي العام بساعة ونصف، مادة اللغة الإنجليزية للتعليم الفني التجاري والصناعي، مادة الألبان للتعليم الفني الزراعي، مادة الرسم الفني للتربية الخاصة " الصم وضعاف السمع ".
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