ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

158 طالبا أدوا امتحان الجغرافيا ورقيا و 1608 الكترونياً بتعليم الوادي الجديد

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:35 م
158 طالبا أدوا امتحان الجغرافيا ورقيا و 1608 الكترونياً بتعليم الوادي الجديد
Advertisements
طباعة
هدير محمود
 
Advertisements
أعلن الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن أداء 158 طالبا وطالبة، امتحان اليوم ورقيا بينما أدي 1608 الكترونيًا عن طريق التابلت للصف الأول الثانوي. 

أكد التداوي، إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام1766 طالب، عدد المدارس 27 مدرسة في 5 إدارات تعليمي، عدد المدارس التي قام طلابها بأداء الامتحان ورقيًا هو 4 مدارس، وعدد المدارس التي قام طلابها بأداء الامتحان إلكترونيًا هو 23 مدرسة، عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ورقيًا 158 طالب، عد د الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيًا 1608 طالبًا، أن النسبة المئوية للطلاب للأداء الإلكتروني 91 %، النسبة المئوية للطلاب للأداء الورقي 9 %.

ولفت الي، أن امتحانات اليوم هي:مادة الجغرافيا للصف الأول الثانوي العام بساعة ونصف، مادة اللغة الإنجليزية للتعليم الفني التجاري والصناعي، مادة الألبان للتعليم الفني الزراعي، مادة الرسم الفني للتربية الخاصة " الصم وضعاف السمع ".
Advertisements
المزيد عن: وكيل وزاره التربية والتعليم مصر امتحان ورقي اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
النجوم
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الأهلي