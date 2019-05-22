محافظ الدقهلية: توريد 151 ألف طن قمح للصوامع والشون

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على انتظام حركة توريد محصول القمح مشيرا إلى أنه تم استلام151 ألف و472 طن بالصوامع والشون على مستوى المحافظة حتى مساء أمس الثلاثاء.





وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة تيسيير إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين والموردين وتسهيل حركة التسليم بما يضمن انسياب عملية التوريد، واضاف أنه لابد من التأكد من جودة الأقماح ومتابعة حالة التخزين بالصوامع والشون،وأوضح أن المحافظة تستهدف استلام 230 ألف طن قمح هذا الموسم على الأقل وفقا لمتوسط انتاجية المساحة المزروعة.



