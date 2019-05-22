عاجل| الأرصاد الجوية تُعلن موعد إنكسار الموجة الحارة
الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:22 ص
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أعلن الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تعاود الانخفاض يوم السبت وتنكسر الموجة الحارة التي تشهدها البلاد اليوم بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف شاهين في تصريحات صحفية "أننا قد نشهد نشاطًا نسبيًا للرياح بحلول المساء إلا أن ارتفاع درجات الحرارة الصغرى عن المعدل الطبيعي سيحول دون الشعور بتحسن الطقس".
وأكد مدير إدارة التحاليل، أن الارتفاع في درجات الحرارة خلال النصف الثاني من الربيع أمر طبيعي، لأن طبيعة الجزء الثاني أن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في الصيف ولكن نسب الرطوبة تكون أقل، ما يعطينا إحساسًا أقل بالحرارة من الدرجات المعلنة.
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