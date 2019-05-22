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الأهلي يتحدى الإسماعيلي في قمة رمضانية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:12 ص
الأهلي يتحدى الإسماعيلي في قمة رمضانية
الأهلي والإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 
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يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية في الساعة العاشرة مساء اليوم مباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة بينما الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 41 نقطة.

 

ويدخل الأهلي المباراة في صدارة ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، بينما يحتل الدراويش المركز السابع بنفس العدد من المباريات 31 وبرصيد 41 نقطة وتعادل الفريقان في الدور الأول بنتيجة 1-1.

 

ويتطلع الأهلي تحت قيادة مدربه مارتن لاسارتي لتحقيق الفوز على الإسماعيلي في مباراة القمة الرمضانية اليوم من أجل الابتعاد عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

 

واختار مارتن لاسارتي 21 لاعبًا في قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي هم شريف إكرامي، وحسام عاشور، ومروان محسن، ومحمد هاني، ومحمد الشناوي، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وناصر ماهر، وجونيور أجايي، ووليد سليمان، وصالح جمعة، وعلى معلول، وعمرو السولية، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وهشام محمد، ووليد أزارو، ومصطفي شوبير، وجيرالدو.

 

بينما تضم قائمة الإسماعيلي  محمد فوزي - أيمن رجب - كمال السيد - محمد هاشم – باهر المحمدي – محمد مجدي – محمود متولي – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن - محمود عبد العاطي "دونجا" – عماد حمدي – محمد صادق – محمد الضرف – عبد الرحمن مجدي – وجيه عبد الحكيم – مصطفى فارس – محمد الشامي – كريم بامبو - وبينسون شيلونجو – محمود أبو جودة – حازم مرسي

 

 

 

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