وزارة السياحة تعلن اليوم خطوات الحصول على "ختم المساواة"

تعلن وزارة السياحة، الخطوات الحصول على «ختم المساواة» لقطاع السياحة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأربعاء.





وذلك بحضور وزيرة السياحة رانيا المشاط ومايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



