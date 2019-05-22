وزارة السياحة تعلن اليوم خطوات الحصول على "ختم المساواة"
الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:24 ص
Advertisements
Advertisements
تعلن وزارة السياحة، الخطوات الحصول على «ختم المساواة» لقطاع السياحة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأربعاء.
وذلك بحضور وزيرة السياحة رانيا المشاط ومايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
Advertisements
- وزيرة الاستثمار: أولوية خاصة لدعم المرأة المستثمرة وصاحبة المشروعات الصغيرة
- أول 7 قرارات لوزيرة السياحة الجديدة.. هل يرتقوا بحال المنظومة؟
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهنئ "القومي للمرأة" على قانون تنظيم المجلس
- بدء مؤتمر الإعلان عن الترويج لمصر في كأس العالم (صور)
- المصري للغرف السياحية: حسم ملف الضريبة العقارية بعد أزمة استمرت منذ 2009
- "المشاط": حجم المساهمة المباشرة لقطاع السياحة في الاقتصاد الإفريقي 2017 بلغ 72.8 مليار دولار
- رانيا المشاط تلتقى مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- محافظ بني سويف يستقبل رئيس المجلس القومي للمرأة
- سامح سعد يكشف أسباب زيادة معدل السياحة المصرية في الفترة الأخيرة (فيديو)
- "مدبولي" يلتقي أعضاء اتحاد الغرف السياحية.. ويطالب برفع جودة الخدمة المقدمة