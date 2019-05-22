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زلزال يضرب منطقة غنية بالغاز شمالي هولندا

الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:20 ص
زلزال يضرب منطقة غنية بالغاز شمالي هولندا
هولندا
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وكالات
 
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قال معهد رصد الزلازل في هولندا، الأربعاء، إن زلزالا بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختير، هز منطقة غرونينغن شمالي هولندا، التي تضم واحدا من أكبر حقول الغاز الطبيعي في أوروبا.

 

وأدى التنقيب عن الغاز على مدى عقود، إلى عشرات من الهزات الصغيرة كل عام في غرونينغن، مما ألحق أضرارا بآلاف المنازل، وأثار غضبا بين  السكان، ودفع السلطات إلى فرض قيود على هذه الأنشطة.

 

ويعد الزلزال الذي هز المنطقة، واحدا من أعنف الزلازل التي شهدتها، وإن لم ترد بعد أنباء عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

 

وكان زلزال قوي مشابه قد وقع في يناير 2018، وتعهدت الحكومة الهولندية عقبه بوقف الإنتاج بحلول عام 2030، وتقليله بأسرع ما يكون خلال الأعوام القادمة.

 

وتدير حقل غرونينغن شركة "نام"، وهي مشروع مشترك بين رويال داتش شل وشركة إكسون موبيل.

 

ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الحقل إلى 19.4 مليار متر مكعب خلال العام حتى أكتوبر 2019، بعد أن بلغت ذروة إنتاجه 54 مليار متر مكعب عام 2013.

 

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