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اغنية حماقي الجديدة لصالح إحدى المستشفيات الخيرية تحقق مشاهدات قياسية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:31 ص
اغنية حماقي الجديدة لصالح إحدى المستشفيات الخيرية تحقق مشاهدات قياسية
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احتل المطرب محمد حماقي، المركز الأول بقائمة الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب Trending.

وتخطت الأغنية التي غناها حماقي لصالح، إحدى المستشفيات الخيرية لعلاج الأورام، أكثر من 1,194,313 مشاهدة في وقت قياسي منذ طرحها في 19 مايو الجاري.

وحازت الأغنية على إعجاب جمهور حماقي وتلقى التعليقات الإيجابية التي تشيد بالأغنية.

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