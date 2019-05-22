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مدرب المنتخب: من الممكن أن نلعب بطريقة بيراميدز في أمم إفريقيا

الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:41 ص
مدرب المنتخب: من الممكن أن نلعب بطريقة بيراميدز في أمم إفريقيا
بيراميدز
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أحمد عبد الحفيظ
 
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علق تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، على استدعاء عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز لقائمة الفراعنة بأمم إفريقيا التي تنطلق 21 يونيو المقبل بمصر.

 

وقال جارسيا خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عبدالله السعيد أفضل لاعب منذ شهر يناير حتى الآن".

 

وأكمل: "قد نلعب بأكثر من طريقة في كأس أمم أفريقيا، مثل 4-1-4-1 و 4-2-3-1 ومن الممكن أن نلعب مثل بيراميدز، وذلك سيعتمد على أسلوب المنافس وأجواء المباراة".

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