صحيفة إسبانية: برشلونة يرغب في ضم مهاجم جديد

يسعى مسؤولو نادي برشلونة للتعاقد مع صفقة مهاجم ثقيلة وذلك من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية بجانب العمل على ضم ماتياس دي ليخت مدافع أياكس وأنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن نادي برشلونة يريد ضم مهاجم ليعطي لويس سواريز، الراحة الكافية خلال الموسم المقبل، ويكون هناك منافس له.

ويجيد الفرنسي جريزمان اللعب في مركز المهاجم الصريح، ويؤدي هذا الدور مع أتلتيكو مدريد ومنتخب فرنسا، لكن فالفيردي يريد الاستفادة منه في مركز الجناح، مع ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اللاعب الفرنسي، ألكسندر لاكازيت مهاجم آرسنال، بالانتقال لصفوف برشلونة في الصيف المقبل.