ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عنتر هلال: كتبت أغنية "كمان كمان" بعد وجبة "كوارع"

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:18 ص
عنتر هلال: كتبت أغنية كمان كمان بعد وجبة كوارع
الشاعر الغنائي، عنتر هلال
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال الشاعر الغنائي، عنتر هلال، إن سر نجاح عمرو دياب، هو التركيز، حيث أنه يركز في كل التفاصيل بشكل كبير ومدروس ومنظم، ومن يفعل ذلك تضمن له البقاء على القمة.

وأشار "هلال"، في لقاء مع برنامج "رأي عام.. سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، إلى أن أغنية "كامننا"، كتبها ولم يكن قد اضطلع على سيناريو الفيلم كاملا، وبالتالي كتب الأغنية وبعد عرض الفيلم اكتشف أنها ليست لها علاقة بأحداث الفيلم، ولكن لم يكتشف أحد ذلك.

ولفت إلى أنه يحب اللحوم كثيرًا، وكتب أغنية "كمان كمان"، بعد تناول وجبة "كوارع".
Advertisements
المزيد عن: عنتر هلال ضمن البقاء أغنية أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
-
x
22:00
-
النجوم
الإسماعيلي
-
x
22:00
-
الأهلي