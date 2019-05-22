عنتر هلال: كتبت أغنية "كمان كمان" بعد وجبة "كوارع"



وأشار "هلال"، في لقاء مع برنامج "رأي عام.. سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، إلى أن أغنية "كامننا"، كتبها ولم يكن قد اضطلع على سيناريو الفيلم كاملا، وبالتالي كتب الأغنية وبعد عرض الفيلم اكتشف أنها ليست لها علاقة بأحداث الفيلم، ولكن لم يكتشف أحد ذلك.



ولفت إلى أنه يحب اللحوم كثيرًا، وكتب أغنية "كمان كمان"، بعد تناول وجبة "كوارع".

قال الشاعر الغنائي، عنتر هلال، إن سر نجاح عمرو دياب، هو التركيز، حيث أنه يركز في كل التفاصيل بشكل كبير ومدروس ومنظم، ومن يفعل ذلك تضمن له البقاء على القمة.