ميت خاقان يحصل على توقيع "بيكو" لاعب تلا لموسمين

حصل مجلس إدارة نادي ميت خاقان أحد أندية دوري القسم الثالث، على توقيع اللاعب أحمد طايل "بيكو" الجناح الأيمن لفريق مركز شباب تلا لمدة موسمين استعداداً للموسم القادم.

وقام اللاعب بالتوقيع لميت خاقان في حضور الشافعي عبد المجيد المدير الفني، وسيد سبيكة المدرب العام، وطارق شعبان رئيس النادي، وأمين هيكل عضو مجلس الإدارة، وأحمد كيشو وكيل اللاعب.

ويعد بيكو أول صفقات فريق ميت خاقان خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وسبق لة اللعب صفوف قحافة قبل التوقيع لتلا منذ ثلاث سنوات.

وتلقى اللاعب مؤخراً أكثر من عرض من أندية القسم الثاني منهم جمهورية شبين، والأوليمبي قبل الاستقرار على اللعب لميت خاقان بسبب ظروف عمله.