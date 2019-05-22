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مؤسس هواوي: الولايات المتحدة تقلل من شركتنا

الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:32 ص
مؤسس هواوي: الولايات المتحدة تقلل من شركتنا
جوجل وهواوي
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الفجر
 
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قال مؤسس شركة هواوي الصينية، رين جينغ، إن خططهم المتعلقة بشبكات الجيل الخامس 5G لم تتأثر بمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية لوقفها، مشددًا على عدم تقدير أمريكا الصحيح لقدراتهم.

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وأضاف مؤسس شركة هواوي ـ في مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام صينية رسمية ـ:"الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوتنا.. لا يُمكن عزل شركتنا عن العالم".

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وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت بدء تطبيق الحظر على تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى شركة هواوي الصينية حتى منتصف أغسطس، مشيرةً إلى الحاجة لإفساح المجال أمام تحديثات البرامج والتزامات أخرى متعلّقة بالعقود.
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