مؤسس هواوي: الولايات المتحدة تقلل من شركتنا

Advertisements

قال مؤسس شركة هواوي الصينية، رين جينغ، إن خططهم المتعلقة بشبكات الجيل الخامس 5G لم تتأثر بمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية لوقفها، مشددًا على عدم تقدير أمريكا الصحيح لقدراتهم.



كيف ستتأثر هواتف هواوي بعد قطيعة جوجل؟ alqiyady 1 كيف ستتأثر هواتف هواوي بعد قطيعة جوجل؟



وأضاف مؤسس شركة هواوي ـ في مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام صينية رسمية ـ:"الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوتنا.. لا يُمكن عزل شركتنا عن العالم".



هواوي تتلقى صفعة أخرى أقوى من ضربة جوجل alqiyady 1 هواوي تتلقى صفعة أخرى أقوى من ضربة جوجل



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت بدء تطبيق الحظر على تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى شركة هواوي الصينية حتى منتصف أغسطس، مشيرةً إلى الحاجة لإفساح المجال أمام تحديثات البرامج والتزامات أخرى متعلّقة بالعقود.