"6 طعنات وبعثرة بالشقة".. تفاصيل جديدة حول العثور على جثة مسنة مقتولة ببولاق الدكرور

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كشفت معاينة رجال مباحث الجيزة، عن أن المسنة المعثور على جثتها داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، مصابة بـ 6 طعنات متفرقة بجسدها، كما تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة.



كانت عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة، مسنة، مقتولة داخل شقتها، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، بدئرة القسم.



وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث القسم، لمكان البلاغ، وعثر على جثة مسنة، مصابة بعدة طعنات بجسدها، وتم التحفظ على الجثة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فرق بحث لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة القبض على مرتكبيها، لمعرفة الدافع وراء ارتكاب الواقعة.





"ولع في شقة جاره ورمى نفسه من الدور السابع".. التحريات تكشف عن تفاصيل مشاجرة مسجل خطر بالوراق





كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل إلقاء مسجل خطر نفسه من الطابق السابع، بأحد العقارات بمنطقة الوراق، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته، وتبين أنه كانت نشبت مشاجرة بين المتوفي، وجاره بسبب خلافات الجيزة.



وأوضحت التحريات أن المتوفي قام بإلقاء زجاجات المولوتوف على شقة جاره، ماتسبب في إحتراق الشقة، مشيرة إلى أن " الجار" أبلغ قسم شرطة الوراق، وحال وصول سيارة الشرطة، وسماع " المسجل خطر" صوت سرينة السيارة، ألقى بنفسه من الطابق السابع، ليسقط على الأرض جثة هامدة، مصابا بكسور وكدمات متفرقة بجسمه، إثر إرتطامه بالأرض.



وكان ورد إخطارًا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد خالد كامل مامور قسم شرطة الوراق، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة، بتشاجر مسجل خطرمع جاره، وإلقاء زجاجات مولوتوف على شقته، ما تسبب في إحتراق الشقة.



وانتقل المقدم هاني مندور رئيس مباحث القسم، وفور وصوله المكان عثر على جثة المشكو في حقه، ملقاه على الأرض، وتم التحفظ على الجثة، وسؤال شهود العيان على الواقعة، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة لتباشر التحقيقات.