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ميسي يوجه رسالة نارية إلى نجوم برشلونة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:02 ص
ميسي يوجه رسالة نارية إلى نجوم برشلونة
ميسي
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محمد أيمن
 
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تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني عن تغيير الأدوار المطلوبة منه خلال الفترة الأخيرة عن ما كان يقوم به في السابق.

 

وقال البولجا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس الثلاثاء: "إنه من قبل كان يحصل على الكرة ويمارس طريقة اللعب الخاصة به لكنني الآن لا يمكنني أن أركض بنفس القدر".

 

وواصل: "لست أنانياً بل يمكنني أن أنهي الهجمات في المرمى وتسجيل الكثير من الأهداف لصالح الفريق خاصةً أن الجماعية هي ما تعنيني أكثر من الفردية".

 

وأنهى : "يجب على جميع اللاعبين تفهم موقفنا خاصةً أن اللاعب كلما تقدم به لن يقدر على مجاراة نسقه كما كان يفعل في السابق".

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