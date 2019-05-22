عضو المصري: سمير حلبية مصمم على الاستقالة

أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري، أن سمير حلبية رئيس النادي مصمم على تقديم استقالته بعد الهجوم الضاري على المجلس.

وقال عمار في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن حلبية يرى أنه قدم أفضل شئ للمصري، الفريق حقق مركز رابع في الدوري وشارك في الكونفيدرالية ثلاثة مواسم على التوالي، ورغم ذلك يتم مهاجمة المجلس بشكل قوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أن البعض يحاول استغلال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من أجل توصيل صورة خاطئة عن المجلس للجماهير.