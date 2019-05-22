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تسمم 4 أطفال بسبب وجبة في سوهاج

الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:03 ص
تسمم 4 أطفال بسبب وجبة في سوهاج
مستشفى - صورة أرشيفية
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أبورية حسين
 
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أصيب 4 أطفال من أسرة واحدة في محافظة سوهاج، بتسمم إثر تناولهم أرز منزل فاسد وتم حجزهم بمستشفى طهطا العام.

وتلقي اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بإصابة كلا من "محمد.ع.ا" 5 سنوات،  و"حنين.ع.ا" 3 سنوات، و"محمد.و.ا" 4 سنوات، و"سلامة.و.ا" 6 سنوات، من أسرة واحدة، ويقيمون بناحية المحزمين بآلام بالبطن وقئ إدعاء تناول طعام فاسد وتم حجزهم بالمستشفى.

وبالانتقال والفحص وسؤال كلًا من والدة الأول والثانية "سحر.ع.ا" 23 عامًا، ربة منزل، ووالدة الثالث والرابع "هناء.ع.م.ع" 30 عامًا، ربة منزل، قررا حدوث إصابة أنجالهن عقب تناولهم وجبة طعام منزلي "أرز"، ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

يذكر أنه من نحو أسبوع أصيبت أسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص باشتباه بتسمم إثر تناولهم طعام فاسد وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد ببلاغ من المستشفى المركزي بوصول كل مصطفى ع م 35 عامًا عامل، وأمال ا ع 20 عامًا ربة منزل، وهدية ا ع 65 عامًا ربة منزل، والطفلة فاطمة م ع 5 سنوات، والطفلة عزة م ع 6 سنوات، وجميعهم أسرة واحدة ويقيمون بناحية أولاد الشيخ دائرة المركز مصابين بحالة إعياء وقئ مستمر بعد تناول طعام فاسد.

وتم تحويلهم لمستشفى سوهاج العام وبالإنتقال والفحص وسؤال الأول قرر حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة بالمنزل ونفي الشبهة الجنائية.
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