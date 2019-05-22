كريم محمود عبد العزيز يُقتل أمام قبر والده بعد بيعه أول قطعة آثار بـ"هوجان"
الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:21 ص
سعد نبيل
Advertisements
Advertisements
شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "هوجان"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، أجواءً من الكوميديا، والأكشن بينه وبين أبطال العمل.
ومن ضمن هذه الأحداث، تواصل لطفي الحراق الذي يجسد دوره الفنان كريم محمود عبد العزيز مع أحد زملائه المساجين، حتى يستطيع أن يبيع قطة من قطع الآثار التي سرقها من "بهلول"، وقام بالتواصل مع كبير عائلة الوردانية، الذي سرقهم بهلول، من قبل.
وبعد اتمام عملية البيع، ذهب "الحراق" لمدافن والده، حتى يضع الأموال مع صناديق الآثار تفاجأ بأن الوسيط في بيع قطع الآثار كان يراقبه وانتهى المشهد بقتله.
"هوجان"، مسلسل مصرى من أنتاج عام 2019 بطولة النجم محمد عادل أمام، ومن اخراج شيرين عادل، ومن تاليف: محمد صلاح العزب.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- في ذكرى وفاته الثانية.. عامل بمقبرة "محمود عبدالعزيز": لم نرى كريم منذ دفن والده (فيديو)
- محمد محمود عبد العزيز يزور قبر والده في الذكرى الثانية لوفاته (صور)
- صورة نادرة تجمع محمود عبدالعزيز بنجوم الفن
- كريم محمود عبدالعزيز بلوك جديد من كواليس "هوجان"
- سليمان عيد يتصدر بوستر مسلسل "هوجان"
- محمد إمام يطرح تتر "هوجان" غناء رضا البحراوي (فيديو)
- محمد إمام يقدم مدربه الشخصي للجمهور في "هوجان"
- مسلسل هوجان الحلقة الثانية.. محمد إمام يشارك في عملية سرقة
- مسلسل هوجان الحلقة 9 رمضان 2019
- وفاة والدة كريم محمود عبد العزيز في "شقة فيصل"