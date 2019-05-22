"الديهي" يكشف عن أخطر تصريحات جماعة "شباب محمد" عقب انشقاقها عن الإخوان الإرهابية

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، رد على ادعاءات جماعة "شباب محمد"، بأنه لا يأخذ بمبدأ الشورى، وقال:" أنا مؤيد من الله ورسوله، ولا يحق لأحد مراجعتي".



وعقب "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، قائلا: "حسن البنا وصل به المقام في الكذب والتضليل وإبعاد الناس عن العقل أنه يقول على نفسه كده".



وأوضح "الديهي"، أنه من خلال قراءاته توصل للسببين الحقيقين الذين أدوا للانفصال جماعة محمد، وهو أن صهر حسن البنا "عبدالحكيم عابدين "، كان قد أطلق دعوة بعنوان "التزاور والتودد"، هدفها زيارة الإخوان داخل السجون.



وأشار "الديهي"، إلة أن "عابدين" أقام عدة علاقات مع نساء الإخوان المسجونين، وعندما علمت الجماعة طالبت بفصله ولكن اعترض حسن البنا على هذا القرار، ولذلك استقال أحمد السكري وكيل جماعة الإخوان والمؤسس الحقيقي لها.



وقال "الديهي"، إن السبب الثاني يعود لقبول حسن البنا منحة مالية من المخابرات البريطانية عبر شركة قناة السويس.



وكشف عن أخطر التصريحات التي أدلت بها جماعة "شباب محمد"، عقب انشقاقها عن جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن جماعة شباب محمد قالوا أن كل المسلمون أثمون طالما لم تطبق الشريعة.



وعقب "الديهي"، على تصريح جماعة "شباب محمد"، قائلا: "فكرة الحاكمية بتاعة شباب محمد وسيد قطب وراشد الغنوشي خرجت من رحم جماعة الإخوان".



واستطرد "الديهي"، قائلا:"لا يجب أن تتوه الصورة، والخريطة الحقيقة لفتنة هذا الزمان، فتنة الخوارج يليها فتنة الإخوان".