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مدرب المنتخب: أحمد علي أفضل مهاجم "صندوق" في مصر

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:48 ص
مدرب المنتخب: أحمد علي أفضل مهاجم صندوق في مصر
احمد علي
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الفجر الرياضي
 
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أثنى تيتو جارسيا المدرب العام لمنتخب مصر، على مستوى أحمد علي مهاجم المقاولون العرب، والمنضم حديثًا لقائمة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

 

وقال جارسيا في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "أحمد علي أفضل لاعب داخل الصندوق في مصر حاليًا".

 

وتابع: "أحمد علي يختلف عن مروان محسن وأحمد حسن كوكا، حيث يجيدان النزول لوسط الملعب واستلام الكرة وتسليمها، أما أحمد علي قادر على التسجيل من لمسة واحدة داخل منطقة الجزاء".

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