ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية

البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية، اليوم نقدم لكم أولياء أمور الطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالإسكندرية، عبر الموقع الرسمي لموقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية 2019.





ويترقب أولياء الأمور جميع الطلاب والطالبات في حالة من الخوف والقلق الشديد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالإسكندرية عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية، وقالت مديرية التربية والتعليم إنه جار نشر النتيجة وذلك عقب اعتمادها من الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية برقم الجلوس

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية فور ظهورها مباشرة من خلال البوابة الإلكترونية برقم الجلوس، وتشمل النتيجة جميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية بالمحافظة، وهي إدارة العجمي التعليمية، إدارة سيدي جابر التعليمية، إدارة سيد بشر التعليمية، إدارة الجمرك التعليمية، إدارة شرق، إدارة غرب، إدارة المنتزة، وغيرها.



