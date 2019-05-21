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الشاطر عن قائمة الفراعنة بأمم إفريقيا: "غريبة ربنا يستر قائمة مطمنش"

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:10 م
الشاطر عن قائمة الفراعنة بأمم إفريقيا: غريبة ربنا يستر قائمة مطمنش
اسلام الشاطر
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أسماء فايز
 
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علق لاعب النادي الأهلى ومنتخب مصر السابق، إسلام الشاطر، على القائمة الأولية للفراعنة التي أعلنها المكسيكي خافيير أجيري استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية.

وكتب الشاطر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قائمه المنتخب غريبه ... هو فين عواد وفين عبدالله جمعه وفين رمضان صبحي  والسوليه  ومحمد هاني".

وتابع: "أخيرا الاستعانه بالخبرات وليد سليمان وعبدالله السعيد واحمد علي... ربنا يستر قائمه مطمنش القائمه فيها ١١ يلعبوا كويسين جدا والباقي كان في الإمكان اختيارات افضل من كدا".
الشاطر عن قائمة الفراعنة بأمم إفريقيا: "غريبة ربنا يستر قائمة مطمنش"
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