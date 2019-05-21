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اتحاد جدة يتعادل مع الوحدة بدوري أبطال آسيا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:02 م
اتحاد جدة يتعادل مع الوحدة بدوري أبطال آسيا
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الفجر الرياضي
 
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حافظ نادي الوحدة الإماراتي على الصدارة بعد تعادله خارج ملعبه مع الاتحاد السعودي 1-1 يوم الثلاثاء على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2019.

وتقدم الاتحاد عبر هدف رومارينيو في الدقيقة 68، لكن الوحدة أدرك التعادل عن طريق محمد المنهالي (71).

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً فوز لوكوموتيف الأوزبكي على ضيفه الريان القطري 3-2 على ستاد لوكوموتيف في طشقند.

وتصدر الوحدة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 11 نقطة للاتحاد، و7 للوكوموتيف و3 للريان.

وحصل الوحدة والاتحاد على بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى دور الـ16.
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