ننشر ملخص الحلقة 16 من أهم المسلسلات في رمضان

يتبارى نجوم مصر والوطن العربي، للفوز بأذهان وعيون المشاهدين وتحقيق أعلى نسب مشاهدة، يخوض السباق هذا العام نحو27 مسلسلا، تستعرض" الفجر" الحلقة السادسة عشر لأهم المسلسلات درامية.





ولد الغلابة

يؤجر عيسي وفرح "أحمد السقا- مي عمر" سيارة للوصول إلى مخزن المخدرات في المنيا، كما يحصل رشوان علي خريطة مخزن المخدرات، ويسعي عيسي وفرح للوصول المخرن، ويعثر فرح وعيسي سيارة التاكسي المفقودة في مخرن المخدرات ويجمعان المخدرات في السيارة، في نفس الوقت الذي يصل فيه رشوان للمخزن قبل مغادرتهم.





كلبش3

يتعرض أكرم صفوان لمحاولة اغتيال أثناء وجوده في سيارته، برفقه سليم الأنصاري، وينجح الأخير في حمايته بعد فشل “البادي جارد” الخاص به في حمايته، بينما يهرب الجناة، ويتوجه اللواء جلال بنفسه لفيلا أكرم لسؤاله عن الشخص الذي يتهمه بمحاولة قتله، ويدور حوار شيق بينهما ملئ بالغموض وإلقاء الاتهامات، كما يتهم أكرم الحكومة بأنها تسعي وراء قتله.





يحذر جلال أكرم من توجيه اتهامه للحكومة خاصة أنها تحركت سريعا لحمايته في مكان الحادث فضلا عن أن سليم أحد رجال الحكومة السابقين يقوم بتأمينه، ويصفي أكرم الخلاف بينه وبين سليم إلى حد ما، ويطالبه أن يقف بجانبه ويحافظ على حياته ضد الحكومة.





تعرض المذيعة شهيرة في برنامجها تقرير عن مؤتمر لأكرم صفوان، تحدى وزارة الداخلية خلاله بعد اتهامها بمحاولة قتله أمام الرأي العام، بالإضافة إلى تصميمه على مساعدة الفقراء وعدم السكوت عن حقوق المحتاجين وعن حقه في الحياة أيضا، يقع ابن عم أكرم بعد موت جيمي خاص أنه كان ذاعه اليميم” في كل العمليات ويقوم بنقل معلومات شركة سليم وما يدور داخلها.





ويقوم بالبحث عن قاتله فضلا عن إيجاد آخر بديل له يثق فيه، ويجتمع أكرم مع أخيه أمجد ويصارحه بأن حياته أصبحت في خطر خاصة أنه يعمل مع “ناس كبار وخطر”، وأنه عليه رفع اسمه من بعده، كما بالتركيز مع سليم في الشركة طول الوقت.





يسلم أكرم شهيرة أوراق مهمة من موقع بحث أمريكي تفيد بتورط دول عربية في قضايا الغاز، لعرضها في الحلقة، لكنها تتردد وتتطلب منه البحث مرة أخرى خاصة أن الأمر يتعلق باتفاقيات مع اسرائيل، الأمر الذي يفاجئ أكرم ويذكرها بأن حياته كانت معرضه للخطر بسبب تلك الأوراق.

يبحث اللواء جلال مع الضابط نصر رئيس وحدة المخابرات عن منفذي عملية اغتيال أكرم، وهناك غموض يدور حول القاتلين خاصة أنهم تبع تنظيم إرهابي يستخدمهم صفوان في عمليات غير مشروعة، ويقرر أكرم الاستعانة بشخص بديل لجيمي، ويبلغ أكرم أنه وقع اختياره صدام، والذي يعمل في الاساس كـ”جاسوس” له في الشركة.





يبدأ أكرم عمله مع صدام ويحذره أن في حالة كشف أسراره سوف يسلمه يتخلص منه ويسلم فيديوهات القتل المتورط بها للحكومة، وأثناء مقابلة سليم مع حسام وحديثهم حول الأماكن الجديدة السرية التي من المفترض الاجتماع بها خلال الفترة القادمة، يسمع سليم صوت غريب في الشركة ويكتشف أنها جومانة تقوم بالتجسس عليه، لتنتهي الحلقة على ذلك.





حدوتة مرة

تتعرض مرة "غادة عبد الرازق" لمحاولة ابتزاز من قبل موظف الشهر العقاري الذي قام بتغيير اسمها قبل 20 عامًا من مرة السيد غراب إلى مروة سلطان، بالحصول على 3 ملايين جنيه وإلا سيفضح أمرها.





تقابل مرة الموظف وتسلمه 3 ملايين جنيه مقابل عدم كشف سرها، ثم تدخل في خلاف مع زوجها طارق التميمي "مجدي كامل" وتساؤله عن سبب عدم الإنجاب منها، ويصارح كريم والده ووالدته بأنه يشعر بالحب تجاه رنا " سلمى ابو ضيف" زميلته في الشركة وابنة مالكها، ويبلغهم بأنه يريد الارتباط بها.





زوجة 18

شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل «الزوجة 18» للنجم حسن الرداد، الذي يقوم بدور «حمزة» مجموعة من الأحداث المثيرة، وذهبت "فريدة" إلى المستشفى للإطمئنان على "أسما"، وقام كل من "هايدي" و"شهيرة" و"ذهب" و"فريدة" بتوبيخ "حمزة" على ما فعله بـ"أسما"، ولكن فاجأهم "حمزة" بأنه لم يتزوجها من الأساس.





واصطحب "حمزة" «أسما» إلى غرفتها، ولكن زوجاته لايسمحون لهما بالانفراد، ووعدها "حمزة" بأنه يحبها ولم يتركها مرة أخرىد ويحاول جد فريدة "ناهد السباعي" إقناعها بالتفكير بالزواج، والتي أكدت أنها ليس لديها أزمة في الزواج، ليتعب ويشعر بتعب ويدخلونه إلى غرفته.





ويذهب "حمزة" إلى حارس المنزل ليجد له مكان يبيت فيه بسبب هروبه من زوجاته، ويأتي مأمور ضرائب إلى شركة حمزة" ليحصل الضرائب المستحقة على الشركة والتي بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه.



