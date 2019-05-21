"في حالة تعفن".. العثور على جثة مجهولة بنفق الهرم (صور)

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة شخص في حالة تعفن ومجهول الهوية، بنفق الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





كان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة، مفاده بعثور أحد عمال شركة الكهرباء على جثة شخص في حالة تعفن بنفق الهرم، حال قيامه، بإصلاح أحد كابلات الكهرباء.





وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، وعثر على جثة شخص في العقد الثالث من عمره، وفي حالة انتفاخ وتعفن لمرور عدة أيام على وفاته، كما تبين أن المتوفي مجهول الهوية، ولا يوجد بحوزته أيه أوراق تفيد هويته، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



