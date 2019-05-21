آخرهم كريم بامبو.. حكاية 4 لاعبين رفعوا شعار (لا عزاء للانتماء) في الكرة المصرية

ترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية حول اقتراب كريم بامبو لاعب الإسماعيلي، من العودة لناديه السابق الأهلي، في صفقة إنتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





كريم بامبو لعب ضمن صفوف الأهلي في الفترة من 2014 وحتي 2016، وبعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي ابتعد فترة طويلة عن الملاعب والمشاركة في مباريات الفريق الأحمر، وبعد نهاية تعاقده مع الأهلي قررت إدارة النادي الاستغناء عن خدماته وانتقل منه إلي سموحة في صفقة انتقال حر لم تكتمل لينتقل للإسماعيلي الذي استعاد معه بريقه ومستواه بشكل كبير ليبدأ الأهلي المفاوضات معه مجددًا لاستعادة خدماته.





رحيل "بامبو" عن الإسماعيلي وعودته لناديه السابق الأهلي يفتح ملف اللاعبين الذين يتخذون بعض الأندية كـ"محطات مؤقتة" يحاولون من خلالها استعادة مستواهم وبريقهم وتكون بوابة لهم للحصول على فرصة أفضل سواء بالعودة لأنديتهم السابقة أو الانتقال لفريق أفضل وأكبر.





ويستعرض "الفجر الرياضي" حكاية 4 لاعبين "باعوا" أنديتهم بعد استعادة تألقهم وبريقهم :-





-أحمد حمودي

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك صفقة أحمد حمودي على سبيل الإعارة لمدة موسم قادما من بازل السويسري بعدما ابتعد اللاعب عن التشكيلة الأساسية لفريقه السويسري ليقرر الرحيل والبحث عن فرصة للمشاركة في المباريات لاستعادة بريقه وتألقه الذي ظهر به مع سموحة ولفت أنظار الجميع إليه.

الزمالك حسم صفقة حمودي لمدة موسم واحد مقابل 175 ألف يورو، مع وجود بند يتيح للنادي الأبيض حق شرائه بـ700 ألف يورو بعد انتهاء الموسم، وحجز اللاعب مقعده في التشكيلة الأساسية للأبيض وقدم مستوى جيد واستعاد توهجه، ورفض بعدها الاستمرار مع الزمالك وانضم للباطن السعودي لمدة ستة أشهر ومنه إلى النادي الأهلي.





-مؤمن زكريا

لفت مؤمن زكريا ناشئ الأهلي السابق الأنظار إليه مع فريق المصري البورسعيدي وإنبي، ليقرر الزمالك التعاقد معه من النادي البترولي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 650 ألف جنيه في أول ستة أشهر على أن يحصل في الموسم الثاني من العقد على مليون جنيه، مع وجود بند يتيح للفارس الأبيض شراء اللاعب نهائيا، وقدم مؤمن مسيرة ناجحة ويلمع مع الفريق الأبيض وانضم للمنتخب مصر لأول مرة، قبل أن تنتهي إعارته ويخطفه النادي الأهلي لمدة م مواسم مقابل 6 ملايين جنيه ليبدأ معه رحلة جديدة في مشواره مع الساحرة المستديرة.





-أحمد الشيخ

برز أحمد الشيخ مع مصر المقاصة وقدم مستوى مميزه جعله محط أنظار قطبي الكرة المصرية قبل أن يحسم الأهلي الصفقة لصالحه لمدة 5 مواسم في صيف 2015 مقابل 6.5 مليون جنيه نقدا إلى جانب 2 مليون على 4 أقساط لتكن إجمالي الصفقة 8.5 مليون جنيه. ، ولكنه لم يحصل على فرصته في موسمه الأول مع المارد الأحمر، حيث شارك في 8 مباريات فقط بواقع مباراة في دوري أبطال أفريقيا، 5 مباريات في الدوري العام، مباراتان في كأس مصر، سجل الشيخ هدفين ولم يصنع أي أهداف.

ليوافق اللاعب في الموسم التالي على الانضمام لمصر المقاصة على سبيل الإعارة بعدما تجمد على دكة بدلاء الأهلي، و خاض الشيخ 29 مباراة ليسجل الشيخ 17 هدفًا وصنع 9 أهداف، ليعودة مرة أخرى للأهلي ولكن الجهاز الفني للأهلي اتبع سياسة واحدة مع اللاعب وهي استبعاده من المباريات ليفقد بريقه ولمعانه مرة أخرى.





-ستانلي أوهاويتشي

تعاقد الزمالك مع النيجيري ستانلي قادما من وادي دجلة في صيف 2018 لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل ٩٠٠ الف دولار بجانب إعارة يوسف ابراهيم أوباما لدجلة إضافة إلى إعارة إبراهيم عبد الخالق الذى قام بتمديد عقده مع الزمالك لمدة موسمين، ووضع الزمالك بندا في عقد اللاعب للحصول على خدماته بشكل نهائى مقابل دفع مبلغ مليون و٥٠٠ ألف دولار لصالح وادى دجلة في حالة اتفاق الطرفين، إلا أن اللاعب الذي قدم موسم جيد رفض الاستمرا مع الزمالك وانضم للدوري السعودي عبر بوابة القادسية.



