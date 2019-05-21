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خالد الجندى: هكذا وصف الله أخلاق النبي محمد

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:35 م
خالد الجندى: هكذا وصف الله أخلاق النبي محمد
أرشيفية
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أمنية فوزي
 
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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان مثل البشر فى صفاتهم البشرية، لكنه ليس مثلهم فى الصفات الأخلاقية.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: الصفات البشرية الأكل والشرب والحب والكره، لكنه فى الصفات الأخلاقية والإيمانية، أعلى من الكون كله، والنبي لا يتكلم بخاطره أو بهوى نفسه فى الأمور الدينية، مشيرا إلى أن الله عزوجل وصف خلق النبى فى القرآن بقوله: "وإنك لعلى خلق عظيم".
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