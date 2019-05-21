الكنيسة الكاثوليكية تنظم حفل إفطار "الوحدة الوطنية" بالعاشر من رمضان
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:34 م
إسلام علي
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نظمت الكنيسة الكاثوليكية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، برعاية الأب يوحنا مينا ميخائيل، راعي الكنيسة، اليوم الثلاثاء، حفل إفطار للصائمين تحت شعار "الوحدة الوطنية".
وشهد الإفطار حضور بارز للقيادات الشعبية والتنفيذية، على رأسهم اللواء إيهاب لمعي، حكمدار الجنوب بمديرية أمن الشرقية، واللواء عاطف شعبان، مساعد مدير الأمن لفرقة العاشر من رمضان، وقوات قسم شرطة أول العاشر، بقيادة المقدم محمود مرسي، مأمور القسم.
من جانبه، قال الأب يوحنا مينا ميخائيل، راعي الكنيسة الكاثوليكية بالعاشر من رمضان، إن دعوة الإفطار تبرهن على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، داعيًا الجميع للاتفاق حول الوطن.
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