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شاروبيم: استمرار العمل بمدينة وشاطئ جمصة استعدادا لاستقبال صيف متميز

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:27 م
شاروبيم: استمرار العمل بمدينة وشاطئ جمصة استعدادا لاستقبال صيف متميز
صورة من الحدث
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محمد كشك
 
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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن استمرار العمل بمدينة وشاطئ جمصه في إطار الاستعدادات لموسم الصيف واستقبال الزوار من أبناء الدقهلية والمحافظات، ووعد أن يكون مصيف جمصه هذا العام مختلفا عن الأعوام السابقة وأن يجد المترددين عليه مدينة أفضل في الخدمات المقدمة والمظهر الحضاري اللائق وحسن الاستقبال.

ومن جانبها قالت المهندسة سحر لطفي رئيس مدينة جمصه، إن أعمال النظافة تجري على قدم وساق حيث تم رفع 100 طن من القمامة والأتربة والرمال والمخلفات بالمدينة والطريق الدولي، ومعظم شوارع المدينة وتقسيم 15 مايو.

وأضافت أنه تم قص وتهذيب النجيلة والأشجار والحشائش بالجزر النباتية الوسطي وزراعة النباتات المزهرة، وما زال العمل جاري لتنظيف كورنيش الشاطئ وتسويه الرمال المتراكمه عليه وبتقسيم 15 مايو وفتح الشوارع المؤدية إلى الشاطئ ومسح المشاية، وكسح البيارات بالمجاورة الأولي والثانية والثالثة والقضاء علي الناموس والحشرات الناقلة للأمراض حفاظا على راحة وسلامة المواطنين خلال الموسم.

وكان الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية قد شدد مرارا على ضرورة المتابعة اليومية لاعمال النظافة بمدينة وشاطئ جمصه وتكثيفها في موسم الصيف الذي يتوجه فيه المواطنين لقضاء العطلة الصيفية والاستمتاع بمصيف جمصه المتميز، وأكد على أن جمصه ستكون هذا الموسم مختلفة عن كل المواسم وأنها شهدت نقلة نوعية سيلمسها الزوار من كافة أنحاء مصر.
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