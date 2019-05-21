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عمر هاشم: صيام رمضان إيمانًا واحتسابًا يغفر ما تقدم من الذنوب (فيديو)

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:26 م
عمر هاشم: صيام رمضان إيمانًا واحتسابًا يغفر ما تقدم من الذنوب (فيديو)
صورة من اللقاء
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إنه يجب على الصائم أن يحرص أن يكون صيامه إيمانًا واحتسابًا لله رب العالمين، مستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه".

وأوضح "هاشم"، خلال برنامجه "حديث الصيام"، المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الثلاثاء، أن معنى إيمانًا أي مؤمنًا ومصدقًا لما أمر الله سبحانه وتعالى به؛ حيث جعل الصيام فريضة وجعله ركنًا من أركان الصيام عليها.

وأضاف أن "غفر له ما تقدم من ذنبه" تعني الذنب الكبير والصغير وأكبر الكبائر، متابعًا: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان يكفران ما بينهما ما اجتنبت الكبائر".

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