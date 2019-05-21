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توتنهام يرفض عقوبة على 3 من جماهيره

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 09:18 م
توتنهام يرفض عقوبة على 3 من جماهيره
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أحمد عصام
 
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فرض نادي توتنهام الإنجليزي حظراً لأجل غير مسمى من حضور المباريات على ثلاثة من حاملي البطاقات الموسمية لحضور مباريات الفريق وذلك بسبب محاولتهم بيع تذكرة حضور نهائي دوري أبطال أوروبا عبر "منصة تذاكر ثانوية".

وذكر النادي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن التذاكر مخصصة "للاستخدام الشخصي" لمن اشتراها من النادي.

وأوضح: "تحويل أو بيع التذاكر بشكل غير رسمي يخرق قواعدنا وشروطنا ويخالف القانون".

كما حذر النادي المشجعين من بيع تذاكرهم بعد شرائها وأنه حال حدوث هذا فإن حاملي هذه التذاكر سيحرمون من حضور المباراة.

ويلتقي توتنهام فريق ليفربول في نهائي إنجليزي خالص لدوري الأبطال الأوروبي في أول يونيو (حزيران) المقبل بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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