"الشعيبي": الثقافة تعد جزءاً أساسياً من رؤية المملكة 2030

أكدت المشرف العام على العلاقات الدولية في وزارة الثقافة الدكتورة أفنان بنت عبدالله الشعيبي، أن الثقافة تعد جزءاً أساسياً من رؤية المملكة 2030.





وأضافت "الشعيبي"، خلال مؤتمر "الثقافة والتنمية المستدامة"، الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة"اليونيسكو"، اليوم، في مقر الأمم المتحدة الرئيسي بنيويورك، أن المملكة كانت وما زالت تؤمن بقوة الثقافة والتراث الثقافي في جمع الناس والمجتمعات لتحقيق التنمية المستدامة، وبأهمية الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي لتحقيق السلام والسعي المشترك مع كافة الدول لبناء مستقبل ثقافي غني تزدهر فيه مختلف أنواع الثقافة والفنون".