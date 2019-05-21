ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شيخ الأزهر: هناك هجوما مرتقبا على القرآن الكريم

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:40 م
شيخ الأزهر: هناك هجوما مرتقبا على القرآن الكريم
أرشيفية
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه شاهد على أحد القنوات الأجنبية برنامج يتساءل عن كون رمضان عقبة أمام الإنتاج، وطالب بالتخلص منه، ووجدت هذه القناة من يحمل أسماء إسلامية، يتحدث بأن توقيت شهر رمضان انتهي وأصبح غير ضروري.

وتابع "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الازهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأربعاء، أن هناك هجوما مرتقبا على القرآن الكريم الفترة المقبلة، وهذا واضح من خلال المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وللأسف هذا الأمر طبق في بعض الدول الإسلامية، وصمدت المؤسسات الإسلامية في هذه الدول ولم تعترض.

Advertisements
المزيد عن: هجوم مرتقب شيخ الازهر الازهر الشريف احمد الطيب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
3
x
16:00
2
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
-
x
-
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة