شيخ الأزهر: هناك هجوما مرتقبا على القرآن الكريم
الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:40 م
كساب أحمد
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قال فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه شاهد على أحد القنوات الأجنبية برنامج يتساءل عن كون رمضان عقبة أمام الإنتاج، وطالب بالتخلص منه، ووجدت هذه القناة من يحمل أسماء إسلامية، يتحدث بأن توقيت شهر رمضان انتهي وأصبح غير ضروري.
وتابع "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الازهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأربعاء، أن هناك هجوما مرتقبا على القرآن الكريم الفترة المقبلة، وهذا واضح من خلال المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وللأسف هذا الأمر طبق في بعض الدول الإسلامية، وصمدت المؤسسات الإسلامية في هذه الدول ولم تعترض.
وتابع "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الازهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الأربعاء، أن هناك هجوما مرتقبا على القرآن الكريم الفترة المقبلة، وهذا واضح من خلال المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وللأسف هذا الأمر طبق في بعض الدول الإسلامية، وصمدت المؤسسات الإسلامية في هذه الدول ولم تعترض.
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