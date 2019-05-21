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لوكوموتيف الأوزبكي يتخطي عقبة الريان القطري بدوري أبطال آسيا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:28 م
لوكوموتيف الأوزبكي يتخطي عقبة الريان القطري بدوري أبطال آسيا
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الفجر الرياضي
 
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فاز نادي لوكوموتيف الأوزبكي على ضيفه الريان القطري 3-2 يوم الثلاثاء على ستاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2019.

وسجل سردور ميرزاييف (35) وتيمورخوجا عبد الخالقوف (47 و61) أهداف لوكوموتيف، في حين أحرز رودريغو تاباتا (1) وغونزالو فييرا (22) هدفي الريان.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً الاتحاد السعودي مع ضيفه الوحدة الإماراتي على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويتصدر الوحدة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، مقابل 10 نقاط للاتحاد، و7 من ست مباريات للوكوموتيف و3 للريان، حيث ضمن الوحدة والاتحاد الحصول على بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى دور الـ16.
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