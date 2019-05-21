ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ريال مدريد يهدي برشلونة صفقة على طبق من ذهب

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:05 م
ريال مدريد يهدي برشلونة صفقة على طبق من ذهب
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء عن تطورات جديدة متعلقة بانتقال الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم اينتراخت فرانكفورت الألماني لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال برنامج الشيرينتيجو الإسباني، إن ريال مدريد رفض طلبات فرانكفورت بخصوص بيع يوفيتش مقابل 100 مليون يورو في الصيف المقبل.


وتابع البرنامج أن برشلونة سيدخل في صفقة الصربي في الفترة المقبلة بعد رفض ريال مدريد سعره المطلوب من فرانكفورت.


وكانت شبكة سكاي سبورتس الألمانية ذكرت في الأيام الماضية أن ريال مدريد توصل للاتفاق مع اينتراخت فرانكفورت لضم يوفيتش مقابل 65 مليون يورو والصربي سيوقع على عقد لمدة 5 سنوات مع النادي الملكي.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
3
x
16:00
2
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
-
x
-
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة