ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صادرات النفط السعودي ترتفع لـ 7 مليون برميل فى مارس

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 06:20 م
صادرات النفط السعودي ترتفع لـ 7 مليون برميل فى مارس
ارشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أوضحت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، أن صادرات النفط الخام السعودية ارتفعت إلى 7.140 مليون برميل يوميًا في مارس من 6.977 مليون برميل يوميًا في فبراير.

وكان خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، قد أوصى بخفض مخزونات النفط، قائلًا إن إمدادات الخام وفيرة في أرجاء العالم.

وقال على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك: "الموقف بشكل عام دقيق في سوق النفط".

يذكر أن الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تقدم بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقع المنظمة.
Advertisements
المزيد عن: متدرب سعودي المركز الوطنى السعودى اسعار العقارات بالسعودية اخبار الاستثمار السعودى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان
3
x
16:00
2
الريان - قطر
الوصل - الإمارات
-
x
20:00
-
الزوراء - العراق
الاتحاد - السعودية
-
x
21:00
-
الوحدة - الإمارات
-
x
-
الدوري المصري
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
الانتاج الحربي
سموحة
-
x
22:00
-
بتروجيت
طلائع الجيش
-
x
22:00
-
الاتحاد السكندري
وادي دجلة
-
x
22:00
-
حرس الحدود
إنبي
-
x
22:00
-
مصر المقاصة