صادرات النفط السعودي ترتفع لـ 7 مليون برميل فى مارس



وقال على هامش اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك: "الموقف بشكل عام دقيق في سوق النفط".



يذكر أن الرياض وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تقدم بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقع المنظمة.



أوضحت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء، أن صادرات النفط الخام السعودية ارتفعت إلى 7.140 مليون برميل يوميًا في مارس من 6.977 مليون برميل يوميًا في فبراير.وكان خالد الفالح وزير الطاقة السعودي، قد أوصى بخفض مخزونات النفط، قائلًا إن إمدادات الخام وفيرة في أرجاء العالم.