هام وعاجل لأصحاب سيارات الأجرة

صرح العميد «أيمن الضبع»، وكيل نظم المعلومات في الإدارة العامة للمرور، بأنه سيتم منع منح التراخيص للسيارات الأجرة ذات الموديلات القديمة والتي مر عليها عشرون سنة فأكثر، بخلاف سنة الصنع، بما يعني أن موديلا 1996م وما قبلها سيتم خروجها من خدمة توصيل الركاب كسيارات أجرة، كما سيتم تعويض أصحاب السيارات الأجرة المتضررين من هذا القرار، بإنشاء صندوق تابع لوزارة المالية يقوم بتعويض أصحاب السيارات الأجرة، أو العمل على توفير سيارات حديثة لهم بالتقسيط المريح .





واضاف «الضبع» أن من بين القرارات التي سوف يتم تطبيقها في قانون المرور الجديد، إلغاء الكلابشات للسيارات المخالفة، وسوف يتم استبدالها بأوناش تابعة لإدارة المرور، تقوم برفع السيارة المخالفة فورًا، وذلك بهدف ضبط الحركة المرورية في الشارع المصري، وإعادة السيولة المرورية، بإزالة السيارات التي تعرقل السير في الطريق .





ويذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق في وقت سابق على مشروع قانون المرور الجديد، وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، حيث يعتمد على نظام النقاط، وتقسيم الغرامات والمخالفات والعقوبات إلى شرائح، ويمنح قائد المركبة 50 نقطة، يتم الخصم منها عند ارتكاب المخالفات، و بعد استنزافها، يتم سحب الرخصة من قائد السيارة لمدة شهر وفي هذا الشهر يتم حرمان صاحب الرخصة من القيادة، وإحالته إلى «مدرسة القيادة» لتعلم قوانين المرور من جديد.





كما صرح مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمرور اللواء الدكتور «مجدي الدين عبدالرازق» أن «مشروع قانون المرور الجديد» يحتوي على خمسة وتسعين مادة يتم تقسيمها من خلال ست أبواب، وأوضح أن الباب الأول خاص “بتجهيز الطرق واستخدامها”، أما الباب الثاني يتحدث عن “الشروط المطلوب توافرها في رخص القيادة”، والباب الثالثة يتضمن “الضرائب المستحقة للمركبات”.





ويرى سائقي التاكسي ان هذا القانون سوف يقطع أرزاق العديد من المواطنين الذين يحملون فوق عاتقهم تكاليف معيشة أسرة واحدة على الأقل، ويأملون أن تجد الحكومة حلًا لسياراتهم القديمة التي تعتبر مصدر للرزق، كما يرون أن سيارات التاكسي القديمة ليست هي السبب الوحيد، إنما هناك اسباب أخرى منها وجود الآلاف من السيارات الغير مرخصة في مصر والتي تعوق السير في معظم محافظات الجمهورية .





عدد المركبات المرخصة في مصر

وكان الجـهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء، قد نشر إحصائية بإجمالي عدد المركبات المرخصة فى مصر، حيث بلغ 8.6 مليون مركبة في فى نهاية ديسمبر 2015م، وقد جاءت محافظة القاهرة في المرتبـة الأولى، حيث بلغت عدد المركـبات بها 2.3 مليون مركبة بنسبة 26.5% تليها محافظـة الجيزة بعدد مليون مركبة بنسبة 11.6%، ثم محافظة الإسكندرية في المرتبـة الثالثة بعـدد 752.9 ألف مركبة بنسبة 8.7%، وجاءت محافظة شمال سيناء في المرتبة الأخيرة حيث بلغت عدد المركبات بها 21.0 ألف مركبة .





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