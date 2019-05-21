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موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:55 م
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي
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محمد أيمن
 
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يرحل النادي الاهلي الاربعاء لمواجهة فريق نادي الإسماعيلي في المباراة التي تجمع العملاقان على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مؤجلات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري والتي كان مقرراً لها يوم الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 2018.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل المواجهة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات الناقلة لها.

مباراة الاسماعيلي والاهلي 

وقبل اللقاء يحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة جمعها الفريق من 31 لقاء فيما يحتل الدراويش فريق نادي الإسماعيلي المركز السابع بنفس العدد من المباريات 31 وبرصيد 41 نقطة.

وكان الفريقان قد تواجها في الدور الاول وتحديداً لحساب مباريات الجولة الاولى يوم الثاني من أغسطس 2018 على ملعب إستاد السلام وإنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجل للإسماعيلي وقتها لسعد الجزيري وتعادل للاهلي محمد شريف في الوقت القاتل.


موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي والقنوات الناقلة

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية وتنقل عبر قناتي أون سبورت والنايل سبورت.

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